«Сейчас русские девочки безнадежны». Финские тренеры – за поднятие возрастного ценза в фигурке

Тренеры из Финляндии выступили за реформы в фигурном катании. По их мнению, Международный союз конькобежцев (ISU) должен поднять возрастной ценз у девочек с 15 до 17 лет.

«Во взрослом катании планка должна быть если не 18 лет, то по крайней мере 17. Есть доказательства тому, что после перестроения организма из юного в женский фигуристка уже не может делать элементы, которые у нее получались раньше. Много примеров, когда в юном возрасте спортсменки выходят на пик, а затем исчезают. Вероятно, виной тому травмы, проблемы с питанием и отсутствие мотивации», – заявила Минна Ярвинен, тренер Йенни Сааринен. Ее слова приводит Yle.

«Поднятие лимита имеет смысл с физиологической точки зрения. Тело меняется, особенно в 16 лет. Женскому организму намного тяжелее делать вращения. Надеюсь, ISU встанет на защиту здоровья фигуристок. Сейчас все выглядит достаточно безнадежно для русских девочек», – добавила Сиррко Каипио, тренер Эмми Пелтонен.

Победительницей финала Гран-при в сезоне-2019/20 стала 16-летняя россиянка Алена Косторная.

В финале также принимали участие 15-летняя Александра Трусова, 15-летняя Анна Щербакова и 17-летняя Алина Загитова.

Трусова заявила 5 четверных прыжков на чемпионат России, Туктамышева – ни одного

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