В Красноярске прошел первый соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию.

Раньше всех стартовали одиночники-мужчины. Лучший результат показал 19-летний Макар Игнатов – он получил 88,88 балла. Вторым стал Андрей Мозалев (88,34 балла), третьим – Петр Гуменник (88,06 балла).

В ритм-танце лучше всех оказались Виктория Синицына и Никита Кацалапов – пара откатала на 88,43 балла. Второй результат показали Александра Степанова и Иван Букин (86,13 балла), третьи – Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (77,38).

В парной короткой программе случилась небольшая сенсация – результат Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (83,91 балла) оказался выше мирового рекорда. Второе место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (80,39), третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (76,13).

Турнир завершится 29 декабря показательными прокатами.

Мировой рекорд в парной короткой программе принадлежит Суй Вэньцзин и Хань Цуном – 81,27 балла. Результат Тарасовой и Морозова не будет считаться новым рекордом, так как ЧР проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

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