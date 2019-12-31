Величие команды определяется не только победами и титулами, но и тем, как она изменила вид спорта. Тотальный футбол сборной Голландии времен Йохана Кройфа запустил эволюцию позиций и амплуа, «Голден Стейт» повернул баскетбол в сторону мобильной пятерки, пуляющей из-за дуги, а принципы комбинационного хоккея советской «Красной машины» нет-нет, да проступают в игре почти непобедимых все последнее десятилетие канадцев.

Этери Тутберидзе создала не просто команду, а целый бренд, который пошел еще дальше:

перевернул фигурку как спорт – квады и тройные аксели у девушек теперь поставлены на поток;

перевернул восприятие фигурки – в индивидуальных видах спорта еще не было общности, к которой устойчиво прикрепилось слово «команда»;

перевернул восприятие вообще спорта как соревнования спортсменов – пожалуй, впервые (после ухода с первых строчек Медведевой и Загитовой это особенно заметно) в женской фигурке все крутится вокруг не тех, кто выходит на лед, а в первую очередь тренера.

Этери ТутберидзеGetty Images

Этери Георгиевна, помимо блестящих тренерских навыков – еще и гениальный менеджер. Второй в русской фигурке после Ильи Авербуха, который сначала подсадил Россию на фигурное катание через «Ледниковый период», а затем вывел ледовые шоу на уровень мирового стандарта (если не выше). Тутберидзе удалось невозможное – в предельно персонифицированном спорте она построила команду, которую можно сравнить с футбольным клубом.

Аналогия неидеальная, но Тутберидзе-тим имеет множество первичных признаков из главной игры с мячом. В фигурке впервые появились фанаты: причем те, которые конкретно топят за «девочек Тутберидзе». Да, за кого-то из них сильнее и наоборот – но тут важнее общность. До этого предельно персонализированное понятие «тренера фигуриста» трансформировалось в полноценный штаб с четким распределением обязанностей. Попробуйте назвать 3-4 фамилии с другого катка – не получится, а вот с «Хрустального» – пожалуйста.

Ну и главное: появилась сменяемость состава. Не сразу, для выхода на проектную мощность ушло два олимпийских цикла, но за линейкой Липницкая-Медведева-Загитова пошли уже тройки: сейчас ТЩК (Трусова-Щербакова-Косторная), на подходе ВУХ (Валиева-Усачева-Хромых), где-то в молодежке Тутберидзе-тим уже делает четверные 11-летняя Вероника Жилина – а сколько их там таких?

У такой сменяемости(или конвейерности – как считают те, кто не в восторге от системы Тутберидзе) есть вполне очевидные и всем известные недостатки: лишний раз расписывать про рубеж 17 лет в группе Этери Георгиевны – уже моветон. Но чем это отличается от мадридского «Реала» времен «Галактикос», который выгонял великого трудягу Клода Макелеле за недостаточную звездность? За твоей спиной появляется конкурентка, которая делает контент сложнее, а ты со своим пубертатом откатываешься назад, хотя до этого пару лет тащила на хрупких девчачьих плечах всю мировую фигурку. Философии некоторых футбольных клубов и команды из «Хрустального» удивительно похожи – жестокие, предельно несправедливые по-человечески, но абсолютно честные с точки зрения спорта.

Даниил Глейхенгауз, Алина Загитова и Этери ТутберидзеGetty Images

А еще Тутберидзе-тим – это «Спартак». Результаты кардинально разные, но с точки зрения ажиотажа и популярности они точно побратимы. За них отчаянно болеют, их с тем же остервенением ненавидят и ждут провала – но пристально следят абсолютно все. Любой рабочий момент раздувается до конфликта вселенского масштаба, инсайдов с «Хрустального» за год хватит на том «Войны и мира», каждый уход из команды обрастаем горой слухов – отделить правду потом уже сложно непосредственным участникам историй.

И куда без заговоров против команды. Почитайте мнение фанатов про антиспартаковский заговор времен Карпина, потом про «травлю» Загитовой, затем поменяйте в них действующих лиц местами – смысл почти не поменяется.

Все вышесказанное относится исключительно к медийному восприятию команды. В индивидуальном виде спорта, где на первую ступеньку пьедестала можно подняться втроем лишь для совместного фото, у фигуристок нет ни настоящих друзей, ни партнеров по команде. Есть только образ и корпоративный этикет – не новшество Тутберидзе, но доведенное в группе до абсолюта.

С другой стороны, в нашем мире реальность – это то, что мы видим на экранах смартфонов, а не то, что есть на самом деле. И сейчас там три девочки, мило сидящие в ожидании очередных медалей. Неважно, что они думают о сидящих рядом, и вызывают ли у них победы друзей-соперниц чувство зависти или нет – эта троица все равно навечно скреплена аббревиатурой ТЩК, и следующей предстоит ровно то же самое – только буквы поменять. И все они, куда бы ни уходили впоследствии, в памяти все равно навечно свяжутся с феноменом/брендом/проектом Тутберидзе-тим.

Что же это, если не команда?

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