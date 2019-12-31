Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян призвал олимпийскую чемпионку Алину Загитову пересмотреть отношение к профессии, а также высказался за поднятие возрастного ценза в женских соревнованиях.

О Загитовой

Делать комментарии о том, что кому-то пора заканчивать, к примеру той же Загитовой, по моему убеждению, просто неэтично. Я, напротив, желаю ей долголетия в спорте. Но для этого ей нужно поменять свое отношение к профессии. Не стоит поддаваться на паническую установку: не попадешь в сборную и что же дальше-то делать? Обидеться, застрелиться? Нужно найти причины проблем и начать их решать. Если она правда хочет продолжать, то должна прийти к тренеру и сказать: «Хочу!» Вопрос именно в мотивации, в желании. Лиза Туктамышева же прыгнула в 23 года свой четверной.

О поднятии возрастного ценза

Я скажу все то же: не нужно соревновать девочек с женщинами. Это нечестно! Я очень переживаю за всех спортсменов. И мне действительно очень обидно за повзрослевшую фигуристку, вложившую 12 лет своего труда, которая стала проигрывать 11-летней девочке с четверным прыжком. Система оценок несовершенна, и баллы, которые сейчас дают за четверной не являются объективным критерием хорошего катания – ни у девочек, ни у мальчиков. Единственным критерием является качество исполнения элементов. Система не учитывает естественное природное явление: девочка рано или поздно превратится в женщину. Это ведь факт!

И вот ребенок с легкостью прыгает четверные прыжки, а той успешной еще пару лет назад фигуристке говорят: знаешь, тебе бы стоило закончить. Но позже-то и этой девочке с четверным прыжком так скажут, и следующей. Почему бы не разделить возрастные группы и не дать возможность всем честно бороться! Знаю, кто-то считает: он так говорит, потому что боится – в США же нет никого. Да ничего я не боюсь! Просто разделите: четверные прыжки и техничное катание – это сюда, женское – туда. И пусть у всех будет своя аудитория. Тогда, возможно, получилось бы избежать таких драм, как с Липницкой, Погорилой, Радионовой, – сказал 62-летний Арутюнян в интервью «Спорт-Экспрессу».

Самый известный ученик Арутюняна – двукратный чемпион мира Нэтан Чен, который в сезоне-2017/18 исполнил шесть четверных прыжков в произвольной программе.

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