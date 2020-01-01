Загитова зажигательно станцевала с сестрой возле новогодней елки
Девчонки весело встречали Новый год.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила танец с младшей сестрой Сабиной. 17-летняя фигуристка выложила ролик в инстаграм-сториз и позже удалила его, но видео сохранил и распространил ее фан-аккаунт.
Девушки синхронно танцуют под «Макарену» перед новогодней елкой.
- Загитова не выступала на чемпионате России, так как накануне объявила о приостановлении спортивной карьеры. В новогодние каникулы она выступает в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
- Младшая сестра Алины также занимается фигурным катанием.
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