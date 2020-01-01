Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила танец с младшей сестрой Сабиной. 17-летняя фигуристка выложила ролик в инстаграм-сториз и позже удалила его, но видео сохранил и распространил ее фан-аккаунт.

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Загитова не выступала на чемпионате России, так как накануне объявила о приостановлении спортивной карьеры. В новогодние каникулы она выступает в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Младшая сестра Алины также занимается фигурным катанием.

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