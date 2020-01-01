Тренер Этери Тутберидзе рассказала о разнице тренировочных подходов к девушкам и юношам, а также о том, почему не смогла тренировать дочь Диану Дэвис.

«Это миф, правда. Я не строгая, нет. Скажу честно, наверное, есть жесткость в словах. Я могу словом наказать, это есть. Но это работает. С девочками. Мальчики немного другие.

Могу ли я представить, что тренирую свою дочь? Нет, мне не удалось. Это эмоции. Мне кажется, я ругала ее больше, чем других спортсменок, потому что начинала ее воспитывать и тренировать одновременно. Меня это отвлекало. У меня не получается», – сказала 45-летняя Тутберидзе в интервью Первому каналу.

На чемпионате России призовые места в женском катании заняли три ученицы Тутберидзе – Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным, в 2019 году дуэт отобрался в финал юниорского Гран-при.

Тутберидзе-тим: первый коллективный бренд в спорте индивидуальностей. Лучшие команды десятилетия

Подписывайся на нас Вконтакте