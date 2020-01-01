Олимпийская чемпионка Алина Загитова подвела итоги 2019 года, который принес ей победу на чемпионате мира.

«2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю жизнь, так же как и олимпийский 2018-й. Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное – это золото на чемпионате мира в Японии – наше общее золото с великими тренерами Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем. В конце года я хочу сказать спасибо в первую очередь именно вам – только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать четвертый золотой титул в фигурном катании.

А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня. И традиционно поздравляю всех и каждого с наступающим новым 2020 годом. Хочу всем пожелать крепкого здоровья, спортивного настроения и движения вперед к своим мечтам», – написала 17-летняя Загитова.

Загитова не выступала на чемпионате России, так как накануне объявила о приостановлении спортивной карьеры.

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