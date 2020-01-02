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Туктамышева запускает собственное шоу в Петербурге. Обещают жару!

Туктамышева запускает собственное шоу в Петербурге. Обещают жару!
Eurosport

17 мин. назад

Проект чемпионки мира дебютирует в Санкт-Петербурге.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева запускает собственное ледовое шоу под названием «Невозможное возможно».

«Горячий лед Елизаветы Туктамышевой. Лиза и ее друзья приглашают вас на веселое, яркое, стильное и смелое шоу с участием звезд фигурного катания», – гласит анонс мероприятия, запланированного на 9 марта. Первый и пока единственный показ шоу состоится в Санкт-Петербурге, во дворце спорта «Юбилейный».

  • На чемпионате России в Красноярске 23-летняя Туктамышева заняла четвертое место.
  • Елизавета известна яркими эпатажными программами для шоу.

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