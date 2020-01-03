Французская фигуристка Лорин Лекавелье провалила допинг-тест. В ее крови были найдены следы кокаина.

Лорин заняла пятое место на чемпионате Европы 2019 года. С прошлого лета француженка тренируется в Италии, но с сентября не участвует в соревновательных прокатах. L'Équipe выяснил причину из источников, близких к французской федерации ледовых видов спорта: девушка провалила допинг-тест на запрещенные вещества.

Лекавелье не выступила на чемпионате Франции в Дюнкерке в конце декабря и не появится в отборочных прокатах к чемпионату Европы в январе.

23-летняя фигуристка выступает за сборную Франции с 2014 года.

Девушка заняла пятое место на чемпионате Европы 2017 года.

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