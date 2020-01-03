Eurosport
Загитова уклонилась от объятий фанатки на автограф-сессии и вызвала негодование собравшихся
Фигуристка против вторжения в личное пространство.
Российская фигуристка Алина Загитова отстранила фанатку, попытавшуюся обнять ее во время автораф-сессии.
Загитова раздавала автографы в рамках промо к шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Одна из поклонниц Загитовой попыталась приобнять кумира для совместного фото, но Алина отстранила от себя фанатку.
Следом Алина убрала с плеча руку еще одной девочки, чем вызвала негодование зала. На видео видно, насколько неуютно чувствует себя спортсменка.
- Загитова не выступала на чемпионате России, так как накануне объявила о приостановлении спортивной карьеры.
- Алина будет высупать в шоу Навки по 7 января, ледовые спектакли состоятся на льду московского «Мегаспорта».
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