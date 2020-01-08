Фотографию олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой с ее подписью выставили на сайт бесплатных объявлений Avito.

За реликвию автор поста под ником «олег» просит 15 тысяч рублей (217 евро). Он утверждает, что брал автограф у Загитовой во время московского турнира серии Гран-при Rostelecom Cup в 2018 году.

«Автограф Алины Загитовой с ISU 2108 кубок Ростелеком. Настоящий, есть фото, где я лично беру у нее этот автограф», – написал олег. На Avito коллекционер указал, что живет в Москве, в районе станции метро «Юго-Западная».

На Rostelecom Cup-2018 Загитова заняла первое место с результатом 222,95 балла.

13 декабря 2019-го 17-летняя фигуристка приостановила карьеру, досрочно завершила сезон и снялась с чемпионатов России, Европы и мира.

Путин, Пугачева, Загитова. Объявление Алины как окончательное оформление нового статуса фигурки

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