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«Когда пригласили в шаурмечную». Туктамышева похвастала шикарным образом
Елизавета в своем стиле – качественный контент.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками в инстаграме фото нового образа.
Елизавета позирует в спортивной раздевалке в вечернем платье с мехом вокруг шеи, в перчатках и на каблуках. 23-летняя спортсменка иронично подписала снимок: «Когда пригласили в шаурмечную».
- По итогам чемпионата России Туктамышева заняла четвертое место, победительницей стала Анна Щербакова.
- Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года.
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