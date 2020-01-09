Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками в инстаграме фото нового образа.

Елизавета позирует в спортивной раздевалке в вечернем платье с мехом вокруг шеи, в перчатках и на каблуках. 23-летняя спортсменка иронично подписала снимок: «Когда пригласили в шаурмечную».

По итогам чемпионата России Туктамышева заняла четвертое место, победительницей стала Анна Щербакова.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года.

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