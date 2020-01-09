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Загитова воспарила над ареной после окончания шоу Навки

Загитова воспарила над ареной после окончания шоу Навки
Eurosport

15 мин. назад

Алина подтвердила умение летать.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поднялась надо льдом с помощью страховки.

Видео появилось в инстаграме 17-летней фигуристки после заключительного выступления в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Загитова пролетела под потолком ледового дворца и аккуратно опустилась обратно на каток.

  • В декабре спортсменка объявила о приостановке соревновательной карьеры.
  • Загитова пропустила чемпионат России и в 2020 году не выступит на чемпионатах мира и Европы.

Загитова уклонилась от объятий фанатки на автограф-сессии и вызвала негодование собравшихся

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