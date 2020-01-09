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Загитова воспарила над ареной после окончания шоу Навки
Алина подтвердила умение летать.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поднялась надо льдом с помощью страховки.
Видео появилось в инстаграме 17-летней фигуристки после заключительного выступления в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Загитова пролетела под потолком ледового дворца и аккуратно опустилась обратно на каток.
- В декабре спортсменка объявила о приостановке соревновательной карьеры.
- Загитова пропустила чемпионат России и в 2020 году не выступит на чемпионатах мира и Европы.
Загитова уклонилась от объятий фанатки на автограф-сессии и вызвала негодование собравшихся
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