Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, оценила выступление Анны Щербаковой, Алены Косторной и Александры Трусовой на чемпионате России.

«Я преклоняюсь перед тремя маленькими девочками, которые были на подиуме. Они просто крэйзи, чокнутые! В хорошем плане, разумеется. Делают невероятные вещи. Надолго ли они наверху? Думаю, да. Лиза [Туктамышева] прыгала свой первый четверной на удочке в 13 лет. У нее был запас, она могла его прыгнуть и без удочки, но тогда нужды в этом не было. Триксель она в детстве еще прыгала.

Если техника есть – после пубертата ее возможно восстановить, практика это доказывает. Так что если, не дай бог, что-то у Саши, Ани или Алены пойдет не так, девчонки смогут вернуться. Техника у них точно есть, у каждой своя, у кого-то силовая, у кого-то нет», – цитирует 23-летнюю Попову «Спорт-Экспресс».

Чемпионат России с тремя четверными прыжками выиграла Щербакова, второй стала Косторная, третьей – Трусова.

Попова не выступала на турнире из-за травмы партнера.

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