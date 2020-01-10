Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с 28 февраля по 1 марта проведет мастер-класс в Мексике.

По информации «Спорт-Экспресса», участие в мероприятии стоит 332 евро, для тренеров сделана скидка – 90 евро. За фото с Медведевой и дополнительное общение с фигуристкой нужно будет доплатить еще 34 евро.

20-летняя Медведева завершила сезон-2019/20 на чемпионате России, снявшись с произвольной программы.

Перед стартом турнира у фигуристки сломался конек, и она вышла только на короткую, в которой заняла пятое место.

Медведева сама виновата в проблемах с коньками. Ей светила бронза, а не завершение сезона

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