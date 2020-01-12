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«АиФ»: Загитова заработала по 610 тысяч рублей за каждое выступление в шоу Навки
Олимпийская чемпионка монетизирует успех.
Российская фигуристка Алина Загитова получала около 10 тысяч долларов за одно выступление в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», сообщают «Аргументы и факты».
Загитова участвовала в шоу Навки в период с 28 декабря по 7 января, выступления проходили в Москве на арене «Мегаспорт». Согласно неофициальным данным, Алина заработала по $10k за каждый выход (в переводе на русские деньги – примерно по 610 тысяч рублей за выступление).
- В середине декабря 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры.
- Алина – олимпийская чемпионка-2018 в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях, чемпионка мира-2019, чемпионка Европы-2018.
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