Getty Images
Туктамышева разучивает новый четверной прыжок
В сезоне-2020/21 Лиза готовится удивить.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева разучивает новый четверной прыжок – сальхов.
23-летняя спортсменка показала попытку исполнения сальхова на тренировочных сборах группы Алексея Мишина в Тарту (Эстония). Лиза не смогла приземлить прыжок, упала и подписала: «Почти».
- Туктамышева владеет четверным тулупом, но пока не исполняла его чисто на соревнованиях – единственная неудачная попытка пришлась на чемпионат России.
- Коронный элемент Елизаветы – тройной аксель.
«Когда пригласили в шаурмечную». Туктамышева похвастала шикарным образом
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте