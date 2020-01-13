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Туктамышева разучивает новый четверной прыжок

Туктамышева разучивает новый четверной прыжок
Eurosport

30 мин. назадОбновлено Только что

В сезоне-2020/21 Лиза готовится удивить.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева разучивает новый четверной прыжок – сальхов.

23-летняя спортсменка показала попытку исполнения сальхова на тренировочных сборах группы Алексея Мишина в Тарту (Эстония). Лиза не смогла приземлить прыжок, упала и подписала: «Почти».

  • Туктамышева владеет четверным тулупом, но пока не исполняла его чисто на соревнованиях – единственная неудачная попытка пришлась на чемпионат России.
  • Коронный элемент Елизаветы – тройной аксель.

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