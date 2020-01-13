Хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, сколько Евгения Медведева получила за выступление в его ледовом шоу «Волшебник страны Оз».

«Распространенная ранее информация, что Евгения Медведева получала в моих шоу 150 тысяч рублей за выступление не соответствует действительности. На днях я давал интервью, где рассказал про средний заработок фигуристов в ледовых шоу в России. Повторюсь, еще раз – средний! И речь в основном шла про фигуристов, которые уже завершили карьеру, и я возмущен искажением информации из моего интервью.

Ряд СМИ сделал странный вывод, что Евгению Медведеву можно отнести к среднему заработку экс-фигуристов. Это является абсолютной клеветой. Раскрывать суммы мы, безусловно, не будем, потому что это является коммерческой тайной, но Евгения, конечно, получает больше.

Евгения исполнила главную роль в «Волшебнике страны Оз» и работала по три спектакля в день. Сложно было бы достичь таких договоренностей, учитывая спрос на Медведеву и ее график, она действующий спортсмен, и для нас удача, что нам удалось поработать на новогодних шоу с Евгенией. Мы работали с Евгенией на условиях соответствующим ставке ведущих мировых фигуристов», – цитирует Авербуха ТАСС.

Шоу «Волшебник страны Оз» проходило в Москве на новогодних каникулах.

20-летняя Медведева завершила соревновательный сезон на чемпионате России – она не вышла на произвольную программу из-за поломки конька.

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