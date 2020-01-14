Бывшая финская фигуристка Кира Корпи снова раскритиковала методы работы Этери Тутберидзе и призвала поднять возрастной ценз в женском фигурном катании.

«Не думаю, что фигуристы сами ожидали такую техническую революцию, особенно у женщин. Помню, когда я была в Хельсинки на чемпионате мира 2017 года, мужчины делали несколько четверных, и мы говорили: «Бог ты мой!» А теперь то же самое у женщин. Но в то же время это вызывает озабоченность, потому что мы не знаем долгосрочного эффекта освоения таких сложных элементов в юном возрасте.

Прежде всего нам нужно больше научных исследований по поводу воздействия на тело и психику, особенно долгосрочного. Но это сложно. Насчет возрастного ценза – скорее, я за повышение. Не из-за прыжков, а для того, чтобы топ-фигуристы были более зрелыми психологически и физически. Тогда бы их карьеры были длиннее. Думаю, это то, чего хотят болельщики и сами фигуристы.

Я бы сказала Этери, что она невероятный тренер, она сама была танцовщицей, так что у нее есть прекрасный подход к созданию историй вокруг фигуристов, подбору музыки. Она хорошо чувствует. Думаю, в техническом плане она прекрасный тренер, может быть, ей стоит задуматься о более позднем выводе на пик учениц.

Как у Туктамышевой – она сделала его в таком возрасте, значит, это возможно! Но я понимаю точку зрения Этери – она просто использует правила. Это не ее вина, что она выжимает из правил максимум. Было бы интересно спросить о травмах. Догадываюсь, что многие спортсмены ломались, и интересно, насколько велика их доля? Сколько людей травмировались ради того, чтобы мы говорили сейчас: «О, она воспитывает этих прекрасных девочек с квадами!» И никто о них ведь не знает, мы не видим их», – цитирует 31-летнюю Корпи «Спорт-Экспресс».

Кира – трехкратный призер чемпионата Европы.

Четверными прыжками владеют две 15-летние ученицы Тутберидзе – Анна Щербакова и Александра Трусова.

«Сейчас русские девочки безнадежны». Финские тренеры – за поднятие возрастного ценза в фигурке

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