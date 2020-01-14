Американский тренер сравнил русских фигуристок с одноразовыми стаканчиками

Американский тренер Рафаэль Арутюнян высказался за повышение возрастного ценза в женском фигурном катании и объяснил точку зрения.

«Когда поражавшие мир сложными программами российские девочки оформились, у них возникли трудности. Вместо их преодоления они просто ушли из спорта, видя за спиной поколение еще более юных и еще более тоненьких девочек. Поняли, что шансов соперничать с нынешними чемпионками, освоившими четверные прыжки, у них нет.

Нужно поднимать возрастной ценз. Тогда и фигуристки, и тренеры будут понимать, что к моменту выхода в свет спортсменка будет обладать тренированным и здоровым телом. В фигурном катании это рабочий инструмент, и к нему нельзя относиться по-варварски. Мне не очень нравится пить кофе из одноразовых стаканчиков. Когда его наливают в фарфоровую чашечку, вкус совсем иной. Точно так же мне не нравятся одноразовые чемпионки.

В России тренеры делают то, что не могут делать их коллеги ни в одной стране мира. Дети с пяти лет становятся профессионалами. Нигде такого нет! Естественно, соперничать с 10-12-летними российскими фигуристами их сверстникам невозможно. Если перед тренером ставится задача побеждать всех, начиная с юниорских соревнований, в России с этим успешно справляются. В Америке другой подход.

Поднятие возрастного ценза приведет ведь еще и к изменению методики тренировок. Работая со спортсменом, тренер будет знать, что у него есть время подготовить ученика к исполнению сложных элементов. Для меня образцом является работа Мишина с Туктамышевой. Ей уже 22, а она не просто исполняет сложнейшие в техническом плане программы, но и разучивает новые сложные элементы», – цитирует 62-летнего Арутюняна «Большой спорт».

Самый известный ученик Арутюняна – двукратный чемпион мира Нэтан Чен, который в сезоне-2017/18 исполнил 6 четверных прыжков в произвольной программе.

От России на главные старты текущего сезона поедут 15-летние Александра Трусова и Анна Щербакова, а также 16-летняя Алена Косторная.

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