В Москве отгремели новогодние шоу с участием самых востребованных фигуристок России – Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Алина выступила у Татьяны Навки в «Спящей красавице», Женя исполнила роль Дороти в «Волшебнике страны Оз» Ильи Авербуха.

В ледовых спектаклях обсуждать нечего – там нет четверных прыжков, вращений самого высокого уровня и компонентов. Поэтому все дружно взялись за тему заработков фигуристов. «АиФ» пульнули инсайд о том, что Загитова получала у Навки по 650 тысяч рублей за выход, затем Авербух заявил, что выплатил Медведевой больше 150 тысяч за одно шоу.

Скупость Авербуха ужаснула продюсера Яну Рудковскую – по совместительству жену Евгения Плющенко. Яна и Евгений показывали «Золушку» с Аделиной Сотниковой и Юлией Липницкой, но по упоминаниям в медиа и узнаваемости явно проиграли Навке и Авербуху: Загитова и Медведева интересуют людей больше, чем героини Сочи-2014.

«Совсем, конечно, мало платит Илья звездам мирового катания. По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело… Не все мужики выдерживают три шоу, не то что такие хрупкие девочки! Мы более двух шоу в день никогда не делали. Не представляю, на каких волевых они эти шоу катают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!» – написала Рудковская.

«Да от нее никто копейки лишней не получит!» – прилетела ответка из светского телеграм-канала «Геориня Татлера». У Яны с ответом не заржавело:

«Дорогая и любимая героиня, про мою щедрость уже легенды слагают, полно вам! В «Золушке», которую я показала в этом году в Москве, было аж три олимпийских чемпиона. У Аделины Сотниковой и Юли Липницкой были кутюрные платья, в которых они катались (ткани доставляли из Парижа). Также мы с Евгением щедро одариваем малышек подарками и цветами. Они себя чувствуют настоящими принцессами не только на льду, но и в жизни. Видимо, от этого и работают с нами не первый год».

Начиная с декабря прошлого года высокие деятели из фигурного катания советовали друг другу и болельщикам сосать, закрыть пищалки, и посылали оппонентов к чертовой матери. Чемпионат Европы стартует уже на следующей неделе, и очень здорово, что Трусова, Щербакова и Косторная еще не попали в цепкие руки Авербуха, Плющенко и Навки.

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