Продюсер Яна Рудковская уличила постановщика ледовых шоу Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана. Сперва они повздорили из-за зарплаты Евгении Медведевой в шоу Авербуха – жена Евгения Плющенко считала, что фигуристка получила слишком мало.

«В принципе, на этом можно было тему и закрыть, если бы правильный и честный Илья извинился перед нами за то, что без каких либо договоренностей и документов и тем более без разрешения поставил номер на принадлежавший нам по правам с Димой Биланом небезызвестный трек «Держи» на своем декабрьском шоу! Скоммунистил... и в кусты, да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего!

Вот это нехорошо, Илья, хоть вы и говорите СМИ, что я с вами живу в разных мирах и не разбираюсь в индустрии ледовых шоу фигурного катания (продавая определенно больше вас билетов на те самые ледовые шоу и в Москве и Санкт-Петербурге), музыкальный контент вы все-таки почему-то мой используете на своем юбилейном шоу.

Видимо, потому, что он – качественный и трендовый! Правда, без всякого на то права, но я вам это не прощаю, знайте! Штраф, говорят, за такое безобразие до 5 млн рублей, увы. Мы больше месяца ждали от вас извинений, но они так и не последовали! Вы человек, видимо, очень богатый, вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. Мы в принципе не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает. Сэкономили на фигуристах – отдали за чужой несогласованный раскрученный контент!» – написала Рудковская.

Евгений Плющенко, Александр (Гном Гномыч), Яна РудковскаяGetty Images

Авербух ответил на претензию, сказав, что все было сделано по закону. Его слова появились в распоряжении Sports.ru.

«Публичное исполнение музыкального произведения «Держи», автором текста и музыки которого является Денис Ковальский, а исполнителем Дима Билан, было осуществлено нами в ходе проведение ледового шоу «15 лет успеха» на площадке МСА Лужники в рамках заключенного лицензионного договора с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское общество» № АП/0177/11766-ИС от 05.04.2019 г. о предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения.

Право на публичное исполнение фонограмм было получено нами в рамках подписанного договора № СП/0177/7958-ИС от 04.04.2019 г. с Общероссийской общественной организацией «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности». В целях исполнения обязательств, предусмотренных договором, в указанные организации нами были предоставлены отчеты о всех музыкальных произведениях, публичное исполнение которых было осуществлено нами в ходе проведения мероприятия, и на основании данных отчетов мы произвели перечисление авторских вознаграждений.

Насколько мне известно, Первый канал, осуществил телевизионный показ шоу на основании имеющегося лицензионного договора с вышеуказанными общественными организациями. Таким образом, мы действовали исключительно в рамках действующего законодательства РФ», – заявил Авербух.

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