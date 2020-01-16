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Рудковская обвинила Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана

Рудковская обвинила Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана
Eurosport

30 мин. назад

Известный постановщик ледовых шоу опроверг обвинения.

Продюсер Яна Рудковская уличила постановщика ледовых шоу Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана. Сперва они повздорили из-за зарплаты Евгении Медведевой в шоу Авербуха – жена Евгения Плющенко считала, что фигуристка получила слишком мало.

«В принципе, на этом можно было тему и закрыть, если бы правильный и честный Илья извинился перед нами за то, что без каких либо договоренностей и документов и тем более без разрешения поставил номер на принадлежавший нам по правам с Димой Биланом небезызвестный трек «Держи» на своем декабрьском шоу! Скоммунистил... и в кусты, да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего!

Вот это нехорошо, Илья, хоть вы и говорите СМИ, что я с вами живу в разных мирах и не разбираюсь в индустрии ледовых шоу фигурного катания (продавая определенно больше вас билетов на те самые ледовые шоу и в Москве и Санкт-Петербурге), музыкальный контент вы все-таки почему-то мой используете на своем юбилейном шоу.

Видимо, потому, что он – качественный и трендовый! Правда, без всякого на то права, но я вам это не прощаю, знайте! Штраф, говорят, за такое безобразие до 5 млн рублей, увы. Мы больше месяца ждали от вас извинений, но они так и не последовали! Вы человек, видимо, очень богатый, вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. Мы в принципе не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает. Сэкономили на фигуристах – отдали за чужой несогласованный раскрученный контент!» – написала Рудковская.

Евгений Плющенко, Александр (Гном Гномыч), Яна Рудковская

Евгений Плющенко, Александр (Гном Гномыч), Яна РудковскаяGetty Images

Авербух ответил на претензию, сказав, что все было сделано по закону. Его слова появились в распоряжении Sports.ru.

«Публичное исполнение музыкального произведения «Держи», автором текста и музыки которого является Денис Ковальский, а исполнителем Дима Билан, было осуществлено нами в ходе проведение ледового шоу «15 лет успеха» на площадке МСА Лужники в рамках заключенного лицензионного договора с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское общество» № АП/0177/11766-ИС от 05.04.2019 г. о предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения.

Право на публичное исполнение фонограмм было получено нами в рамках подписанного договора № СП/0177/7958-ИС от 04.04.2019 г. с Общероссийской общественной организацией «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности». В целях исполнения обязательств, предусмотренных договором, в указанные организации нами были предоставлены отчеты о всех музыкальных произведениях, публичное исполнение которых было осуществлено нами в ходе проведения мероприятия, и на основании данных отчетов мы произвели перечисление авторских вознаграждений.

Насколько мне известно, Первый канал, осуществил телевизионный показ шоу на основании имеющегося лицензионного договора с вышеуказанными общественными организациями. Таким образом, мы действовали исключительно в рамках действующего законодательства РФ», – заявил Авербух.

  • В новогодние каникулы Медведева участвовала в шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».
  • Рудковская и Плющенко показывали «Золушку» с участием Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой.

Гонорары Загитовой и Медведевой за шоу – главная тема января в фигурке. Высказалась даже Рудковская

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