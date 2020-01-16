Чемпионка мира-2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы по фигурному катанию на Первом канале.

Ранее стало известно, что Туктамышева на следующей неделе отправится в австрийский Грац, где с 22 по 26 января пройдет чемпионат Европы. «Да, буду», – ответила Туктамышева на вопрос, действительно ли она будет комментировать ЧЕ для Первого канала.

В женском одиночном катании Россию на чемпионате Европы представят Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и стала первой запасной сборной России на турнире в Граце.

Рудковская обвинила Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана

Качай приложение Eurosport для iOS или Android