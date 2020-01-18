Российская фигуристка Алина Загитова вернулась к активным тренировкам.

После объявления о приостановке карьеры Алина выступала лишь на ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств». Несмотря на отказ от участия в соревновательных прокатах, Загитова поддерживает себя в надлежащих спортивных кондициях – впервые после выступлений Алины на ледовом шоу появились кадры с ее тренировки. Фигуристка исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер, она часто использует эту связку в прокатах.

В середине декабря 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры.

Алина – олимпийская чемпионка-2018 в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях, чемпионка мира-2019, чемпионка Европы-2018.

Путин, Пугачева, Загитова. Объявление Алины как окончательное оформление нового статуса фигурки

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