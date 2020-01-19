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Мама Билли Айлиш отметила номер Медведевой под песню дочери
Женщина удовлетворена работой российской фигуристки.
Актриса Мэгги Бэрд, мама американской певицы Билли Айлиш, отметила показательный номер российской фигуристки Евгении Медведевой под песню дочери «idontwannabeyouanymore».
20-летняя Женя узнала это от аккаунта figureskating_moonlife в инстаграме. «Мама Билли Айлиш увидела ваш номер и отметила его. Королева, пожалуйста, не останавливайся!» – написали Медведевой в комментариях.
Позже Евгения выложила сториз, на которой видно, что Мэгги Бэрд поставила лайк под видео с ее репетицией.
- В текущем сезоне Медведева больше не выступит на официальных соревнованиях.
- Также номер под композицию Билли Айлиш есть у Алины Загитовой.
- Мэгги Бэрд – актриса и певица, она снималась в популярных сериалах «Кости» и «Секретные материалы».
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