Актриса Мэгги Бэрд, мама американской певицы Билли Айлиш, отметила показательный номер российской фигуристки Евгении Медведевой под песню дочери «idontwannabeyouanymore».

20-летняя Женя узнала это от аккаунта figureskating_moonlife в инстаграме. «Мама Билли Айлиш увидела ваш номер и отметила его. Королева, пожалуйста, не останавливайся!» – написали Медведевой в комментариях.

Позже Евгения выложила сториз, на которой видно, что Мэгги Бэрд поставила лайк под видео с ее репетицией.

В текущем сезоне Медведева больше не выступит на официальных соревнованиях.

Также номер под композицию Билли Айлиш есть у Алины Загитовой.

Мэгги Бэрд – актриса и певица, она снималась в популярных сериалах «Кости» и «Секретные материалы».

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