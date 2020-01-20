Известный канадский журналист Филип Херш, работавший на 18 Олимпиадах, предложил натурализовать российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву.

«Видя ужасающий уровень женского чемпионата Канады, российские фигуристки могут начать изучать семейное древо, чтобы узнать, нет ли у них канадских корней. Лизетт Туктамышевуа, м?

В России сейчас соревнуется столько великих фигуристок! Если бы национальные квоты не были ограничены, и Туктамышева, Медведева и Загитова тоже выступали на международных соревнованиях, на чемпионате Европы русские бы заняли шесть первых мест», – написал Херш.

Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и не отобралась на главные старты. На чемпионате Европы выступят Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

Чемпионат Канады выиграла Эмили Баусбак, набрав 175.54 балла. Мировой рекорд Косторной – 247.59 балла.

Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале

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