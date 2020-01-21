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«Приглашение канадцев мы примем, но...» Мишин – о смене гражданства Туктамышевой

«Приглашение канадцев мы примем, но...» Мишин – о смене гражданства Туктамышевой
Eurosport

24 мин. назад

Кажется, идея Филипа Херша так и останется идеей.

Главный тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал предложение канадского журналиста фигуристке сменить спортивное гражданство.

«Что касается гражданства, то на этот вопрос, наверное, лучше ответить самой Лизе. Я думаю, что как вежливые люди приглашение канадцев мы примем, но как истинная россиянка от предложения принять гражданство она откажется», – цитирует Мишина RT.

  • Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и не отобралась на главные старты. На чемпионате Европы выступят Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.
  • Елизавета – чемпионка мира и Европы 2015 года.

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