Главный тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал предложение канадского журналиста фигуристке сменить спортивное гражданство.

«Что касается гражданства, то на этот вопрос, наверное, лучше ответить самой Лизе. Я думаю, что как вежливые люди приглашение канадцев мы примем, но как истинная россиянка от предложения принять гражданство она откажется», – цитирует Мишина RT.

Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и не отобралась на главные старты. На чемпионате Европы выступят Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

Елизавета – чемпионка мира и Европы 2015 года.

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