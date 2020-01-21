Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, рассказал о планах фигуристки на остаток сезона. В конце декабря Медведева снялась с чемпионата России и не отобралась на главные старты, но планирует выступать на других турнирах.

«Пока это в планах. Мы с ней позже поговорим. До этого мне правда нечего рассказать», – цитирует Орсера «Р-Спорт».

Канадец добавил, что Медведева вряд ли выступит в финале Кубка России, который в прошлом сезоне позволил ей отбраться на чемпионат мира. «Я не думаю, что она туда поедет», – заявил тренер.

20-летняя фигуристка снялась с произвольной программы на чемпионате России из-за поломки ботинка конька.

На чемпионате Европы выступят Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

Медведева сама виновата в проблемах с коньками. Ей светила бронза, а не завершение сезона

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте