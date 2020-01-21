После чемпионата Канады местный журналист Филип Херш – известный специалист, работавший на 18 Олимпиадах – заговорил об актуальной проблеме. Уровень выступления канадских фигуристок очень низкий, а в России вынуждены оставаться на скамейке запасных талантливейшие девушки, которые могли бы выступать за другие страны.

Херш предложил натурализовать Елизавету Туктамышеву и заикнулся о Евгении Медведевой. «В России сейчас соревнуется столько великих фигуристок! Если бы национальные квоты не были ограничены, и Туктамышева, Медведева и Загитова тоже выступали на международных соревнованиях, на чемпионате Европы русские бы заняли шесть первых мест», – написал он.

«Туктамышева могла бы откатать половину короткой программы, сесть на лед и выкурить сигару. И после этого выиграть чемпионат Канады, легко», – отреагировал один из подписчиков.

Насчет половины программы и сигары вряд ли, но выиграть чемпионат Канады – определенно. Эмили Баусбак взяла турнир, набрав 175.54 балла – это очень скромный результат. Мировой рекорд Косторной – 247.59 балла, а больше Баусбак набрали 13 участниц чемпионата России из 16. Канаде стоило бы натурализовать не только Тукамышеву, но и еще пару русских фигуристок.

Например, Медведева уже два года живет в Канаде, занимается у канадских тренеров и второй год подряд не отбирается на главные старты на чемпионате России. В прошлом сезоне ей помог финал Кубка России, но с выходом во взрослые непобедимого трио Тутберидзе эта калитка практически закрылась. В этом сезоне Евгения не поедет в Великий Новгород, а в числе запасных – две ученицы Мишина, Туктамышева и Анастасия Гулякова.

И Жене, и Лизе необходимо закрывать собственные гештальты: у Медведевой это золото Олимпиады, у Лизы цель более достигаема – это участие в Играх, которые она пропустила в 2014-м и 2018-м. Канадская федерация довольно богата и имеет отличные традиции во всех видах фигурного катания, а постолимпийский чемпионат мира в 2018 году выиграла Кейтлин Осмонд.

Kaetlyn OsmondGetty Images

Если представить гипотетический переход Медведевой и/или Туктамышевой, то совершенно ясно, что обе получат поддержку от канадцев и ISU. Женя не будет проигрывать слишком много чисто катающимся квадисткам и трикселисткам, а Лиза наконец обзаведется компонентами.

Такое правда возможно?

В общем-то, нет. Теоретически – конечно, но на практике стоит начать с того, что федерация фигурного катания Канады никогда не заявляла о целях натурализовать кого-то из русских фигуристок, а Филип Херш все-таки не рупор организации.

«Что касается гражданства, то на этот вопрос, наверное, лучше ответить самой Лизе. Я думаю, что как вежливые люди приглашение канадцев мы примем, но как истинная россиянка от предложения принять гражданство она откажется», – как всегда дипломатично открестился от вопроса про натурализацию Мишин.

Медведева тоже постоянно подчеркивает, что она гражданка России, а в Канаде только тренируется. Значит, девушки будут продолжать попытки отбора на главные старты через чемпионат России. Туктамышева рассчитывает выучить четверные, Медведева надеется на высокие компоненты – призрачные шансы войти в тройку у девушек есть. Если бы они хотели поменять гражданство, то наверняка бы уже воспользовались этой опцией.

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