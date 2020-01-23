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Туктамышева: «Самое важное в мужчине? Стержень»

Туктамышева: «Самое важное в мужчине? Стержень»
Eurosport

1 час назад

Гениальный ответ Лизы.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала интервью журналу Stories, где назвала главное качество, которое она ценит в мужчине.

– Назовите одно самое важное качество для мужчины.

– Стержень.

– А для женщины?

– Искренность, – сказала Лиза.

  • Туктамышева встречается с фигуристом Андреем Лазукиным.
  • Лиза – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, победительница финала Гран-при в сезоне-2014/15.

Туктамышевой предложили канадское гражданство. Возможно, это имеет смысл для нее и Медведевой

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