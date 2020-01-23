Туктамышева: «Самое важное в мужчине? Стержень»
Гениальный ответ Лизы.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала интервью журналу Stories, где назвала главное качество, которое она ценит в мужчине.
– Назовите одно самое важное качество для мужчины.
– Стержень.
– А для женщины?
– Искренность, – сказала Лиза.
- Туктамышева встречается с фигуристом Андреем Лазукиным.
- Лиза – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, победительница финала Гран-при в сезоне-2014/15.
Туктамышевой предложили канадское гражданство. Возможно, это имеет смысл для нее и Медведевой
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