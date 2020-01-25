Getty Images
Туктамышева прокомментировала возможную смену гражданства
Лиза откажется от канадского паспорта, даже если ей поднесут его на блюдечке.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировал предложение канадского журналиста Филипа Херша сменить гражданство с российского на канадское.
«Это все пустые разговоры. Мне никогда не предлагали выступать за другую страну. А если бы предложили, я бы отказалась. Не собиралась менять гражданство. Не собираюсь это делать и сейчас», – приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда».
- Лиза – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, победительница финала Гран-при в сезоне-2014/15.
Туктамышевой предложили канадское гражданство. Возможно, это имеет смысл для нее и Медведевой
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте