Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировал предложение канадского журналиста Филипа Херша сменить гражданство с российского на канадское.

«Это все пустые разговоры. Мне никогда не предлагали выступать за другую страну. А если бы предложили, я бы отказалась. Не собиралась менять гражданство. Не собираюсь это делать и сейчас», – приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда».

Лиза – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, победительница финала Гран-при в сезоне-2014/15.

Туктамышевой предложили канадское гражданство. Возможно, это имеет смысл для нее и Медведевой

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