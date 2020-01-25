Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце. Золотые медали завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Бойкова и Козловский, лидировавшие после короткой программы (82,34 балла), получили за свое выступление в произвольной программе оценку 152,24 и набрали в сумме 234,58 балла.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53) стали бронзовыми призерами.

Бойкова и Козловский обновили личные достижения во всех видах программы и уступили мировому рекорду по сумме баллов в парном катании, который принадлежит китайскому дуэту Суй Вэньцзин/Хань Цун, всего 0,26 балла.

После короткой программы у девушек первые три места также занимают представительницы России.

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