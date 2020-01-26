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Трусова сделала каскад из четверного лутца и пяти тройных прыжков
Александра опять удивила всех космическими возможностями.
Российская фигуристка Александра Трусова выполнила нестандартный каскад на тренировке перед показательными выступлениями на чемпионате Европы.
15-летняя Трусова сделала комбинацию четверной лутц-тройной тулуп, а затем исполнила еще четыре тройных прыжка через ойлеры.
- На чемпионате Европы Александра заняла третье место, допустив два падения с четверных в произвольной программе.
- Трусова владеет четверными тулупом, сальховом, лутцем и флипом – все эти прыжки она приземляла на соревнованиях.
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