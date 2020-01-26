Российская фигуристка Александра Трусова выполнила нестандартный каскад на тренировке перед показательными выступлениями на чемпионате Европы.

15-летняя Трусова сделала комбинацию четверной лутц-тройной тулуп, а затем исполнила еще четыре тройных прыжка через ойлеры.

На чемпионате Европы Александра заняла третье место, допустив два падения с четверных в произвольной программе.

Трусова владеет четверными тулупом, сальховом, лутцем и флипом – все эти прыжки она приземляла на соревнованиях.

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