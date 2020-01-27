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Медведева снова поужинала с канадским фигуристом

Медведева снова поужинала с канадским фигуристом
Eurosport

53 мин. назад

Женя вернулась в Торонто после соревнований и шоу в России.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сходила на ужин с канадским фигуристом Намом Нгуеном.

21-летний Нгуен выложил видео общения с Медведевой из ресторана в инстаграм-сториз.

  • Евгения уже ужинала с Нгуеном – фанаты и медиа распространили слухи о том, что молодых людей связывают романтические отношения.
  • Медведева не отобралась в сборную России на главные старты, так как снялась с произвольной программы чемпионата России из-за поломки конька.

«У меня ушло 13 месяцев, чтобы вытащить ее в ресторан». Вероятно, Медведева встречается с фигуристом

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