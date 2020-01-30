Стало известно, сколько топовые российские фигуристки получают за участие в ледовых шоу.

Несмотря на то, что Загитова приостановила карьеру, а Медведева в последние годы уступает более юным спортсменкам, именно Алина и Женя остаются наиболее привлекательными в коммерческом плане. По информации «БИЗНЕС Online», средний гонорар призеров ОИ-2018 составляет 10 тыс евро за рубежом и 5 тыс евро в России.

Загитова прилично заработала благодаря участию в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», ее доход составил 11,5 тыс евро. Наибольший заработок Медведевой принесло шоу «Волшебник страны Оз» Ильи Авербуха, за участие в проекте она получила 6-7 тыс евро.

По информации источника, остальные российские фигуристки первого порядка – Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова – получают за участие в шоу почти вдвое меньше.

Пользуется популярностью и Елизавета Туктамышева – фигуристка получает по 5-6 тыс евро за шоу.

Причины, по которым ТЩК зарабатывают меньше – возраст, слабая медийная раскрученность и сложность элементов, которая отпугивает организаторов шоу из-за высокой травматичности.

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