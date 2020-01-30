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Немецкий журналист – о ТЩК: «Побеждает ребенок, который лучше переносит страдания. Отвратительно»
Ему ответил адвокат лыжников Легкова и Белова – Кристоф Вишеманн.
Немецкий журналист Кристоф Бекер раскритиковал штаб Этери Тутберидзе за то, что он причиняет страдания детям.
«Из текста про чемпионат Европы по фигурному катанию [слова одной из российских фигуристок]: «Боль, унижение, все, что я испытывала на тренировках, – все это стоило усилий». Спорт, где побеждает ребенок, который лучше других переносит страдания. Это так отвратительно», – написал Бекер в твиттере.
«Нам может это не нравиться, но спортсмен, который достиг совершенства без боли и унижения, – это нереально. Это необходимо. В противном случае вряд ли кто-то будет увлекаться спортом», – ответил Бекеру Кристоф Вишеманн.
- Вишеманн – адвокат, который защищал российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова после доклада Ричарда Макларена.
- На прошедшем чемпионате Европы по фигурному катанию пьедестал оккупировали российские фигуристки: 16-летняя Алена Косторная, 15-летняя Анна Щербакова и 15-летняя Александра Трусова.
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