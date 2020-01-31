Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал результат Первенства Москвы среди девушек младшего возраста – его ученица Софья Титова победила Любовь Рубцову из группы Этери Тутберидзе.

– Софка прибавляет, два года мы с ней сотрудничаем, девочка упертая, труженица. Результат налицо. Пришла она ко мне со всеми двойными, ни одного тройного. Быстро восстановили, буквально за два месяца она прыгнула все тройные. Появилась стабильность, каскады три-три, изучаем четверные, аксель три с половиной. Все рядом.

Но не форсируем. Это не первоочередная задача – мол, надо завтра или к следующему сезону прыгнуть. Я все-таки за спорт, в котором фигурист проходит долгий путь. Не однодневка и убежали, а именно несколько чемпионатов мира, Европы, Олимпиад, может быть. Я за такой подход.

– Прямо на Олимпиады Софью уже настраиваете?

– Конечно. Разговариваем с ней, обсуждаем, что нужно несколько олимпийских циклов пройти.

– Какой четверной пробовали?

– Флип, лутц, сальхов, тулуп. Все в недокруты, но уже с выездом. Аксель три с половиной – очень рядом. Ставили цель на 10 лет сделать, ну, было рядом, чуть-чуть не хватает. В целом все прошло очень успешно, удачно, и по короткой программе, и по элементам. Вторая девочка, Настя Лысых, заняла пятое место, едем на чемпионат России среди маленьких, по своему возрасту. Все довольны и рады, – цитирует 37-летнего Плющенко «Спорт-Экспресс».

Титова набрала 199.24 балла по суммам трех программ (элементы, короткая и произвольная), Рубцова – 196.92.

В декабре Плющенко заступился за Татьяну Тарасову, которая раскритиковал тренерский штаб Тутберидзе.

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