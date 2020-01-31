Российская фигуристка Евгения Медведева выложила в инстаграм рисунок Билли Айлиш.

С ноября 2019 года Медведева катает показательную программу под трек американской исполнительницы «idontwannabeyouanymore». Ранее она обрадовалась, когда мать артистки поставила лайк под видео ее тренировки, а теперь нарисовала певицу.

На прошедшей церемонии «Грэмми» 18-летняя Айлиш получила 5 наград.

Медведева – двукратный серебряный призер ОИ-2018, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017).

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