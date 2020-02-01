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Туктамышева рассказала, будет ли раздеваться для шоу на замерзшем озере
Чемпионка мира 2015 года ответила на самый волнующий вопрос о программе на шоу в Доброграде.
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, с каким номером выступит на шоу в Доброграде, которое пройдет на льду замерзшего озера.
«К сожалению, тарелки и саксофон с собой сюда не взяла, сложно их таскать с собой. В чемпионате Европы я не участвовала, но была на нем, поэтому времени на новый номер не было. Буду катать Shallow, которая была на Гран-при Китая. Обойдусь лирикой, извините, вау-эффекта не будет. И раздевания тоже, холодно», – цитирует 23-летнюю Туктамышеву «Спорт-Экспресс».
- На шоу в Доброграде также выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова.
- Туктамышева закончила международный сезон, заняв четвертое место на чемпионате России. Она вошла в состав сборной на чемпионат мира в качестве запасной.
Косторная, Щербакова и Трусова – в заявке сборной России на ЧМ, Туктамышева – запасная
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