Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, с каким номером выступит на шоу в Доброграде, которое пройдет на льду замерзшего озера.

«К сожалению, тарелки и саксофон с собой сюда не взяла, сложно их таскать с собой. В чемпионате Европы я не участвовала, но была на нем, поэтому времени на новый номер не было. Буду катать Shallow, которая была на Гран-при Китая. Обойдусь лирикой, извините, вау-эффекта не будет. И раздевания тоже, холодно», – цитирует 23-летнюю Туктамышеву «Спорт-Экспресс».

На шоу в Доброграде также выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Туктамышева закончила международный сезон, заняв четвертое место на чемпионате России. Она вошла в состав сборной на чемпионат мира в качестве запасной.

Косторная, Щербакова и Трусова – в заявке сборной России на ЧМ, Туктамышева – запасная

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