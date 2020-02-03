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Худшая зима французской фигурки: дикпики, кокаин, наезды на Россию и секс-скандалы с тренерами

Худшая зима французской фигурки: дикпики, кокаин, наезды на Россию и секс-скандалы с тренерами
Александр Петров

51 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

Эпичные провалы лидеров прилагаются.

Если вы думаете, что европейская фигурка жива только новостями из России, это не так. Во Франции приготовили сразу несколько сюрпризов – на этот сезон трехцветные замутили такие сюжеты, перед которыми меркнут даже приостановка карьеры Загитовой и разборки ТЩК. Причем россыпь скандалов и сенсационных результатов уместилась в 2,5 месяца.

Скандал с Сипре: дикпики, угрозы от тренеров, просьба о фото за пиццу

В сентябре 2019 года Ванесса Джеймс и Морган Сипре объявили, что пропустят серию Гран-при этого сезона. В инстаграме Ванесса объяснила, что пара решила больше времени уделить тренировочной подготовке с прицелом на Пекин-2022, а также просто немного поберечь здоровье. Вроде ничего удивительного – этапами Гран-при жертвуют многие фигуристы. Но реальность оказалась куда более лихо закрученной.

Шокирующие новости свалились спустя три месяца – в декабре. Американский центр безопасного спорта (пара тренируется в США у Джона Циммермана) начал расследование о домогательствах Моргана к 13-летней на тот момент девочке – фигуристке с того же катка. Оказалось, что Сипре в декабре 2017 года отправил девочке два дикпика.

Ванесса Джеймс и Морган Сипре

Ванесса Джеймс и Морган СипреGetty Images

Родители тут же сообщили об инциденте тренерам пары – Циммерману и Сильвии Фонтане, но те попросили не оглашать историю, потому что французы готовились к Олимпиаде в Пхёнчхане. Параллельно шла обработка и самой девочки.

Тренеры включили режим «сама виновата», объясняя, возможно, впервые увидевшей что-то подобное спортсменке, что она «красивая девушка, а у мужчин есть потребности». Другой тренер AdventHealth Center Винни Диспенца заявил 13-летней леди, что после обнародования фактов та не сможет выступать. Причем именно он и предложил фигуристке и ее партнерше по команде самим попросить у Сипре голые фото, взамен обещая купить им пиццу.

Сипре комментировать скандал отказался, тренеры все обвинения категорически отвергли, родители девочки забрали ее с катка и увезли в другой штат. Французская федерация встала на сторону Сипре, аргументируя это тем, что с 2017 года никаких заявлений на Сипре так никто и не подал. Пока что мутная история подвисла в воздухе. На Евро Ванесса и Джеймс тоже не приехали.

Белая дорожка привела Лорин Лекавалье не туда

Французская одиночница ворвалась в европейский топ в сезоне-2016/17, когда на континентальном первенстве в прелестной розовой блузке и бирюзовой юбке взлетела на пятую строчку.

Тем же сезоном датировано единственное золото на национальном чемпионате – до и после в трехцветном женском одиночном доминировала Маэ Беренис Мейте. Повлияла ли на Лорин борьба с принципиальной соперницей или были другие причины, но девушка плотно подсела на кокаин.

На сентябрьском «Master’s de Patinage» она-таки Мейте обыграла – но, как позже оказалась, со следами белого порошка в крови. Теперь Лекавалье скорее всего пролетит мимо Олимпиады. В этом году девушке исполнится 24 года.

Аймо ехал на Евро фаворитом, но не попал в произвольную

Год назад новость о пролете Кевина Аймо мимо произвольной на чемпионате Европы, может, и удивила бы, но точно не стала бы ультрасенсацией, а тем более чем-то шокирующим.

Но первую половину сезона-2019/20 Кевин провел столь вдохновенно, что на европейском безрыбье стал настоящей звездой. Обладая всего одним четверным прыжком – тулупом – Кевин брал чистым исполнением и эмоциональностью. По компонентам он обошел Джейсона Брауна, что еще недавно казалось нереальным, если ты не Ханю или Чен, а на финале Гран-при два идеальных проката подарили ему вполне заслуженную бронзу. Реакция на рекордные оценки прилагается.

После ухода Хави Фернандеса с учетом стабильной нестабильности русских одиночников Кевин ехал в Грац главным фаворитом. Но в короткой программе случилось это:

Падение с недокрученных четверного тулупа и тройного акселя, бабочка вместо каскада – как результат, унизительная оценка 25,19 баллов за технику. Кевина попытались вытащить в произвольную заоблачными для такого проката компонентами (больше, чем у лидеров после КП Бржезины и Алиева), но не помогло даже это. 26-е место при 24 местах в произвольной и совсем уже другие слезы. Коронация Аймо в качестве лидера европейских одиночников откладывается как минимум до ЧМ.

Пападакис и Сизерон проиграли впервые с Пхёнчхана и устроили разнос

В пекинском олимпийском цикле (уже почти два года) Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не проигрывали никому. Казалось, золотые медали им повесили вплоть до Игр-2022. Поэтому даже скромный отрыв в 0,05 преимущества над Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым после короткой ЧЕ не наталкивал на мысль о сенсации.

Но в произвольной на идеальный прокат русских танцоров французы ответили очень средним и далеко не безошибочным. И тут завертелось. Почти 10 минут судьи не могли решить, кому отдать победу. Сначала дорожку шагов Пападакис и Сизерону не засчитали совсем, потом все же внесли: со вторым уровнем партнерше и третьим партнеру. В итоге судьям хватило смелости пойти против крайне мощной инерции статуса первой пары мира: 0,19 проигрыша в ПП отправили Габи и Гийома на вторую ступень.

На церемонии награждения Габи то ли реально перепутала места на пьедестале, то ли решила скосплеить Плющенко образца Ванкувера – от подъема на верхнюю ступень Пападакис остановила рука Саши Степановой.

Позже остановить обиженных французов было некому, и их откровенно понесло. Начал тренер четырехкратных чемпионов мира Ромен Хагенауэр, который заявил, что судьям дана установка больше не ставить много десяток за компоненты: «Насколько я знаю, такое произошло впервые. Кто пострадал? Те, кто обычно получал много десяток. Их и хотели ограничить. Не думаю, что это была атака на Пападакис и Сизерона. Просто хотели вывести в фавориты российских танцоров в заочном противостоянии с американцами и канадцами». Спустя пару часов Гийом многозначительно репостнул ссылку на статью в инстаграм.

Десяток у французской пары действительно стало меньше: если раньше их число было двузначным (Олимпиада-18 – 27, ЧМ-2018 – 30, ЧМ-2019 – 26, ФГП-2019 – 24), то в Граце – всего восемь. Причем при откровенно сером прокате французы получили лишь на одну десятку меньше проката жизни Савченко и Массо в том же Пхёнчхане. Так что оценки скорее просто притянули к реальности, хотя все равно еще не совсем.

Пападакис и Сизерон

Пападакис и СизеронGetty Images

Включился в дискуссию и глава французской федерации Дидье Гайаге. Он посетовал на лобби судей из бывшего СССР, помешавшим Пападакисам выиграть (отчасти это правда), а также дословно пообещал месть в качестве блюда, которое подают холодным, на ЧМ в Монреале. Что будет входить в вендетту Гайаге не уточнил, но мартовское мировое первенство точно будет жарким.

Фигуристки спустя несколько десятилетий массово обвинили тренеров в изнасилованиях

Для полноты безумия не хватало только нового скандала в стиле #metoo – и вы не поверите, но французская фигурка собрала флеш-рояль.

Бронзовый призер ЧМ-2000 и 10-кратная чемпионка Франции в парном катании Сара Абитболь рассказала, что еще по выступлениям в одиночницах неоднократно подвергалась изнасилованиям со стороны своего тренера Жиля Бейера в период с 1990 по 1992 год.

«Когда мне было 15, я ночевала вне дома. Я была уязвима, и вы воспользовались этим. Даже сегодня, как только я выхожу из дома, мне становится страшно. Мне страшно идти в незнакомые места. Неизвестность обязательно означает опасность», – написала Абитболь в автобиографической книге «Такое долгое молчание». По ее словам взрослая жизнь – это антидепрессанты и попытки исцелиться от детской травмы. Книга, которую она написала, – один из этапов лечения.

«Почему я не закричала? Почему не убежала? У меня не было парня, и я не могла подобрать слова, чтобы описать, что он со мной делал… Как потом сказать родителям: «Папа, мама, вы пожертвовали всем, чтобы я стала чемпионкой, но мой тренер, который вам так нравится, делал со мной отвратительные вещи». Перед уходом тренер провел рукой по ее лицу и сказал: «Это будет нашим секретом».

Сара Абитболь в паре со Стефаном Бернади

Сара Абитболь в паре со Стефаном БернадиGetty Images

Бейер факт сексуальных отношений с Абитболь признал, отметив, что его воспоминания о произошедшем отличаются от того, что написала девушка. «Я признаю факт интимных отношений с ней. Учитывая мой статус и ее возраст, эти отношения были неприемлемыми», – заявил Жиль, но извинения не помогли: его тут же исключили из федерации. До 2020 года тренер продолжал работать.

Откровения Абитболь спровоцировали лавину похожих обвинений. Против Бейера выдивнула обвинения двукратная чемпионка Франции Элен Годар – якобы тренер дважды изнасиловал ее в конце 1970-х годов, когда ей было 13-14 лет, а ему 21-22. Позднее женщина рассказала, что впоследствии стала жертвой еще одного тренера, Жана-Ролана Ракля.

О похожих эпизодах с Бейером заявила еще одна экс-чемпионка страны Летисия Юбер: «Он домогался меня не один год с тех пор, как мне исполнилось 15. Произносил слова любви и клал на постель розы, приводил меня к себе в комнату и хотел сделать мне массаж. Я попросила зятя побыть моим телохранителем, а потом мне удалось сменить тренера».

Через несколько дней Беатрис Дюмур и Энн Бруно рассказали, что подверглись насилию в 80-х годах в возрасте 13 лет со стороны тренера Мишеля Лотца. За фигуристками рассказали о давних травмах и представительницы других видов спорта – например, целая команда пловчих обвинила в домогательствах тренера Кристофа Мийе.

Срок давности по преступлениям, связанным с сексуальным насилием во Франции, недавно был увеличен до 30 лет. Судя по новой волне откровений, возможно, и его будет недостаточно.

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Почти 2 тысячи подписчиков не могут ошибаться

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