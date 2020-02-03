Если вы думаете, что европейская фигурка жива только новостями из России, это не так. Во Франции приготовили сразу несколько сюрпризов – на этот сезон трехцветные замутили такие сюжеты, перед которыми меркнут даже приостановка карьеры Загитовой и разборки ТЩК. Причем россыпь скандалов и сенсационных результатов уместилась в 2,5 месяца.

Скандал с Сипре: дикпики, угрозы от тренеров, просьба о фото за пиццу

В сентябре 2019 года Ванесса Джеймс и Морган Сипре объявили, что пропустят серию Гран-при этого сезона. В инстаграме Ванесса объяснила, что пара решила больше времени уделить тренировочной подготовке с прицелом на Пекин-2022, а также просто немного поберечь здоровье. Вроде ничего удивительного – этапами Гран-при жертвуют многие фигуристы. Но реальность оказалась куда более лихо закрученной.

Шокирующие новости свалились спустя три месяца – в декабре. Американский центр безопасного спорта (пара тренируется в США у Джона Циммермана) начал расследование о домогательствах Моргана к 13-летней на тот момент девочке – фигуристке с того же катка. Оказалось, что Сипре в декабре 2017 года отправил девочке два дикпика.

Ванесса Джеймс и Морган СипреGetty Images

Родители тут же сообщили об инциденте тренерам пары – Циммерману и Сильвии Фонтане, но те попросили не оглашать историю, потому что французы готовились к Олимпиаде в Пхёнчхане. Параллельно шла обработка и самой девочки.

Тренеры включили режим «сама виновата», объясняя, возможно, впервые увидевшей что-то подобное спортсменке, что она «красивая девушка, а у мужчин есть потребности». Другой тренер AdventHealth Center Винни Диспенца заявил 13-летней леди, что после обнародования фактов та не сможет выступать. Причем именно он и предложил фигуристке и ее партнерше по команде самим попросить у Сипре голые фото, взамен обещая купить им пиццу.

Сипре комментировать скандал отказался, тренеры все обвинения категорически отвергли, родители девочки забрали ее с катка и увезли в другой штат. Французская федерация встала на сторону Сипре, аргументируя это тем, что с 2017 года никаких заявлений на Сипре так никто и не подал. Пока что мутная история подвисла в воздухе. На Евро Ванесса и Джеймс тоже не приехали.

Белая дорожка привела Лорин Лекавалье не туда

Французская одиночница ворвалась в европейский топ в сезоне-2016/17, когда на континентальном первенстве в прелестной розовой блузке и бирюзовой юбке взлетела на пятую строчку.

Тем же сезоном датировано единственное золото на национальном чемпионате – до и после в трехцветном женском одиночном доминировала Маэ Беренис Мейте. Повлияла ли на Лорин борьба с принципиальной соперницей или были другие причины, но девушка плотно подсела на кокаин.

На сентябрьском «Master’s de Patinage» она-таки Мейте обыграла – но, как позже оказалась, со следами белого порошка в крови. Теперь Лекавалье скорее всего пролетит мимо Олимпиады. В этом году девушке исполнится 24 года.

Аймо ехал на Евро фаворитом, но не попал в произвольную

Год назад новость о пролете Кевина Аймо мимо произвольной на чемпионате Европы, может, и удивила бы, но точно не стала бы ультрасенсацией, а тем более чем-то шокирующим.

Но первую половину сезона-2019/20 Кевин провел столь вдохновенно, что на европейском безрыбье стал настоящей звездой. Обладая всего одним четверным прыжком – тулупом – Кевин брал чистым исполнением и эмоциональностью. По компонентам он обошел Джейсона Брауна, что еще недавно казалось нереальным, если ты не Ханю или Чен, а на финале Гран-при два идеальных проката подарили ему вполне заслуженную бронзу. Реакция на рекордные оценки прилагается.

После ухода Хави Фернандеса с учетом стабильной нестабильности русских одиночников Кевин ехал в Грац главным фаворитом. Но в короткой программе случилось это:

Падение с недокрученных четверного тулупа и тройного акселя, бабочка вместо каскада – как результат, унизительная оценка 25,19 баллов за технику. Кевина попытались вытащить в произвольную заоблачными для такого проката компонентами (больше, чем у лидеров после КП Бржезины и Алиева), но не помогло даже это. 26-е место при 24 местах в произвольной и совсем уже другие слезы. Коронация Аймо в качестве лидера европейских одиночников откладывается как минимум до ЧМ.

Пападакис и Сизерон проиграли впервые с Пхёнчхана и устроили разнос

В пекинском олимпийском цикле (уже почти два года) Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не проигрывали никому. Казалось, золотые медали им повесили вплоть до Игр-2022. Поэтому даже скромный отрыв в 0,05 преимущества над Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым после короткой ЧЕ не наталкивал на мысль о сенсации.

Но в произвольной на идеальный прокат русских танцоров французы ответили очень средним и далеко не безошибочным. И тут завертелось. Почти 10 минут судьи не могли решить, кому отдать победу. Сначала дорожку шагов Пападакис и Сизерону не засчитали совсем, потом все же внесли: со вторым уровнем партнерше и третьим партнеру. В итоге судьям хватило смелости пойти против крайне мощной инерции статуса первой пары мира: 0,19 проигрыша в ПП отправили Габи и Гийома на вторую ступень.

На церемонии награждения Габи то ли реально перепутала места на пьедестале, то ли решила скосплеить Плющенко образца Ванкувера – от подъема на верхнюю ступень Пападакис остановила рука Саши Степановой.

Позже остановить обиженных французов было некому, и их откровенно понесло. Начал тренер четырехкратных чемпионов мира Ромен Хагенауэр, который заявил, что судьям дана установка больше не ставить много десяток за компоненты: «Насколько я знаю, такое произошло впервые. Кто пострадал? Те, кто обычно получал много десяток. Их и хотели ограничить. Не думаю, что это была атака на Пападакис и Сизерона. Просто хотели вывести в фавориты российских танцоров в заочном противостоянии с американцами и канадцами». Спустя пару часов Гийом многозначительно репостнул ссылку на статью в инстаграм.

Десяток у французской пары действительно стало меньше: если раньше их число было двузначным (Олимпиада-18 – 27, ЧМ-2018 – 30, ЧМ-2019 – 26, ФГП-2019 – 24), то в Граце – всего восемь. Причем при откровенно сером прокате французы получили лишь на одну десятку меньше проката жизни Савченко и Массо в том же Пхёнчхане. Так что оценки скорее просто притянули к реальности, хотя все равно еще не совсем.

Пападакис и СизеронGetty Images

Включился в дискуссию и глава французской федерации Дидье Гайаге. Он посетовал на лобби судей из бывшего СССР, помешавшим Пападакисам выиграть (отчасти это правда), а также дословно пообещал месть в качестве блюда, которое подают холодным, на ЧМ в Монреале. Что будет входить в вендетту Гайаге не уточнил, но мартовское мировое первенство точно будет жарким.

Фигуристки спустя несколько десятилетий массово обвинили тренеров в изнасилованиях

Для полноты безумия не хватало только нового скандала в стиле #metoo – и вы не поверите, но французская фигурка собрала флеш-рояль.

Бронзовый призер ЧМ-2000 и 10-кратная чемпионка Франции в парном катании Сара Абитболь рассказала, что еще по выступлениям в одиночницах неоднократно подвергалась изнасилованиям со стороны своего тренера Жиля Бейера в период с 1990 по 1992 год.

«Когда мне было 15, я ночевала вне дома. Я была уязвима, и вы воспользовались этим. Даже сегодня, как только я выхожу из дома, мне становится страшно. Мне страшно идти в незнакомые места. Неизвестность обязательно означает опасность», – написала Абитболь в автобиографической книге «Такое долгое молчание». По ее словам взрослая жизнь – это антидепрессанты и попытки исцелиться от детской травмы. Книга, которую она написала, – один из этапов лечения.

«Почему я не закричала? Почему не убежала? У меня не было парня, и я не могла подобрать слова, чтобы описать, что он со мной делал… Как потом сказать родителям: «Папа, мама, вы пожертвовали всем, чтобы я стала чемпионкой, но мой тренер, который вам так нравится, делал со мной отвратительные вещи». Перед уходом тренер провел рукой по ее лицу и сказал: «Это будет нашим секретом».

Сара Абитболь в паре со Стефаном БернадиGetty Images

Бейер факт сексуальных отношений с Абитболь признал, отметив, что его воспоминания о произошедшем отличаются от того, что написала девушка. «Я признаю факт интимных отношений с ней. Учитывая мой статус и ее возраст, эти отношения были неприемлемыми», – заявил Жиль, но извинения не помогли: его тут же исключили из федерации. До 2020 года тренер продолжал работать.

Откровения Абитболь спровоцировали лавину похожих обвинений. Против Бейера выдивнула обвинения двукратная чемпионка Франции Элен Годар – якобы тренер дважды изнасиловал ее в конце 1970-х годов, когда ей было 13-14 лет, а ему 21-22. Позднее женщина рассказала, что впоследствии стала жертвой еще одного тренера, Жана-Ролана Ракля.

О похожих эпизодах с Бейером заявила еще одна экс-чемпионка страны Летисия Юбер: «Он домогался меня не один год с тех пор, как мне исполнилось 15. Произносил слова любви и клал на постель розы, приводил меня к себе в комнату и хотел сделать мне массаж. Я попросила зятя побыть моим телохранителем, а потом мне удалось сменить тренера».

Через несколько дней Беатрис Дюмур и Энн Бруно рассказали, что подверглись насилию в 80-х годах в возрасте 13 лет со стороны тренера Мишеля Лотца. За фигуристками рассказали о давних травмах и представительницы других видов спорта – например, целая команда пловчих обвинила в домогательствах тренера Кристофа Мийе.

Срок давности по преступлениям, связанным с сексуальным насилием во Франции, недавно был увеличен до 30 лет. Судя по новой волне откровений, возможно, и его будет недостаточно.

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Почти 2 тысячи подписчиков не могут ошибаться

Другие безбашенные тексты Александра Петрова про фигурку:

Шатер в Граце – самое логичное, что случалось с ЧЕ по фигурке. Этот турнир не нужен

Тутберидзе-тим: первый коллективный бренд в спорте индивидуальностей. Лучшие команды десятилетия

Подписывайся на нас Вконтакте