Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова не видит смысла в возвращении фигуристки Алины Загитовой к соревнованиям.

«Многие болельщики говорят, что Загитова как будто не уходила? В смысле? Она пропустила чемпионат России, значит, потеряла сезон. Она может поддерживать форму на тренировках, но без выступления на официальных соревнованиях сложно держать себя в тонусе целый год. Не уверена, что она вернется. Сезон в нынешних условиях – очень много. Недостаточно держать уровень, надо еще учить четверной прыжок, чтобы конкурировать с другими девочками. Ей же не нужно пятое место! Только первое!

Есть ли смысл возвращаться ради пятой позиции? Надо спросить Алину. Но, на мой взгляд, нет. Возвращение имеет смысл только в случае борьбы за первое место. Не сомневаюсь, что раз она решила вернуться, то чувствует в себе силы, значит, на подходе четверные прыжки. Может быть, она уже их докручивает. С другой стороны, Алина – украшение любого шоу. Она выглядит настолько органично и роскошно в профессиональных постановках, так почему бы ей не кататься там? Шоу – большой пласт фигурного катания», – цитирует 60-летнюю Бестемьянову Sportbox.

Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры в декабре 2019 года.

На главные международные старты через чемпионат России отобрались Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

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