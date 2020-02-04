На стриминговом сервисе Netflix вышел сериал под названием Spinning Out о фигурном катании.

Одна из главных героинь регулярно выпивает, и такое изображение профессиональной спортсменки не понравилось российской фигуристке Евгении Медведевой. «После сериала Spinning Out многие у меня спрашивали, правда ли фигуристы пьют так много алкоголя. Напрямую спрашивали: «Евгения, а ты правда так много пьешь?» Героиня сериала чуть ли не каждый вечер приходила в бар и выпивала очень-очень много алкоголя. Это неправильно, и это неправда. Фигуристы себе такого не позволяют.

Не думаю, что кто-либо из спорта высоких достижений позволяет себе настолько расслабиться. Когда готовишься к соревнованиям высокого уровня, считаешь каждую калорию, каждый кусочек вымеряешь, чтобы положить в себя что-то полезное, чтобы было легче кататься, чтобы улучшить результат. В принципе, это все, о чем думают фигуристы и другие спортсмены. Нам даже в голову не приходит делать что-то разрушающее.

Не хочу, чтобы люди так думали про фигуристов. И я понимала, что вопросы уже идут не в хорошем русле, не с хорошей интонацией. Пожалуйста, не верьте интернету и всему, что показывают по телевизору... В общем и целом сериал оставил положительные эмоции, где-то в нем правда, где-то – нет», – сказала Медведева в прямом эфире инстаграма.

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Медведева – двукратный серебряный призер ОИ-2018, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017).

Netflix закрыл сериал после одного сезона.

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