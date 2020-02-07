Мерч Медведевой, помада Загитовой и шоу Туктамышевой. Как и сколько зарабатывают русские фигуристки

Фигурное катание было популярным видом спорта и в СССР, и в России. К Олимпиаде в Сочи оно стало национальной идеей, а противостояние Загитова-Медведева в Пхёнчхане запустило спорт на новый уровень медийности и узнаваемости. За фигурку взялись госканалы, женские тренировки чемпионата России транслируются в прямом эфире, а четверные тулупы домохозяйки обсуждают чаще, чем промахи российских биатлонистов.

Пока фигурное катание на пике, оно интересно всем в любых проявлениях. Любимейшая тема – заработки фигуристов. Из-за зарплаты Евгении Медведевой в ледовом шоу «Волшебник страны Оз» Яна Рудковская чуть не подала в суд на Илью Авербуха (а может, и подала). В любом случае, топ-фигуристки – обеспеченные люди, и их финансовое благополучие складывается из нескольких составляющих.

Призовые

Не основной, но важнейший заработок – призовые с главных стартов: не будет их – не будет спонсорских контрактов, рекламы и прочих видов финансирования. На чемпионатах мира, Европы и этапах Гран-при деньги получают только шесть первых мест.

В сезоне-2019/20 лидером по соревновательным призовым идет Алена Косторная: за первые места на обоих этапах Гран-при, в финале и чемпионате Европы она заработала 82 тысячи долларов (5,1 млн рублей). У Анны Щербаковой – 70 (4,4 миллиона), у Александры Трусовой – 59 (3,7 миллиона). Алина Загитова получила от ISU за серию Гран-при (второе и третье места на этапах, шестое в финале) 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). В прошлом году она подняла куда более впечатляющие 134 тысячи долларов (8,4 миллиона рублей). У Косторной есть шанс ее обойти в случае победы на чемпионате мира.

Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра ТрусоваGetty Images

Разумеется, не вся сумма достается непосредственно фигуристкам: определенный процент отчисляется в национальную федерацию, еще часть – тренерам. В каждой школе тренерский процент оговаривается индивидуально.

Отдельно стоят олимпийские заработки – за золото и серебро в Пхёнчхане Загитова получила от ОКР 6,5 миллионов рублей, столько же – от Москвы, которую представляет на всероссийских соревнованиях. 10 миллионов в сумме достались Евгении Медведевой. Каждой вручили по автомобилю (за золото – BMW X5, за серебро – BMW X4), а Алине еще и квартиру в столице.

Ледовые шоу

Горячая пора для ледовых шоу – новогодние праздники и межсезонье. Зимой в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи проводят концерты Авербуха, Татьяны Навки и Евгения Плющенко, летом лучших российских фигуристок ждут организаторы культовых японских шоу. На рубеже 2019-го и 2020-го Авербух пригласил Медведеву в «Волшебника страны Оз», Навка заполучила Загитову в «Спящую красавицу». Плющенко и Рудковская в «Золушке» довольствовались сочинской гвардией – Юлией Липницкой и Аделиной Сотниковой.

По данным «АиФ», Загитова получала у Навки по 650 тысяч рублей за выход, а шоу показывали для москвичей с 25 декабря по 7 января. Следовательно, если информация достоверная, за 20 шоу Алина обогатилась на 13 миллионов. Касательно Медведевой медиа выкатили более скромную сумму – 150 тысяч, что и оскорбило Рудковскую. Авербух поспешил оправдаться и заявил, что Женя получает больше, но не назвал точную цифру.

Алина Загитова в шоу «Спящая красавица»Getty Images

Окончательные итоги подвели в «БИЗНЕС Online»: девушки получили в новогодние праздники в разы меньше. Загитова – 11,5 тысяч евро (800 тысяч рублей), Медведева – в районе 6-7 тысяч (примерно 450 тысяч рублей). Трусова, Щербакова и Косторная перебиваются более мелкими суммами – их известность еще не достигла мирового уровня Жени и Алины.

Спонсорство

В зависимости от титулов у фигуристок закономерно появляются спонсоры. Перед Пхёнчханом мало кто сомневался, что золото завоюет Медведева, и с ней закономерно подписал контракт Nike. Женя приехала с серебром, и Nike остался без олимпийской чемпионки, а Загитову поспешно схватила Puma. adidas забрал Трусову – двукратную чемпионку мира среди юниоров. В декабре ходили слухи, что Nike вскоре подпишет контракт с Косторной, но фанатские инсайды пока не подтвердились – вероятно, в компании ждут чемпионат мира, чтобы Алена подтвердила лидерство в супертрио.

Еще один мощный кейс Загитовой – японская фирма косметики Shiseido: также удар по Медведевой, которая стремилась завоевать любовь азиатской аудитории, катаясь под «Сейлормун» и расточая комплименты стране восходящего солнца. Японцы выбрали Алину – ей даже подарили собаку породы акита-ину. Премьер-министр Синдзо Абэ лично встречался с фигуристкой. А Женя в индустрии красоты довольствуется контрактом с Pantene.

Мерч и бизнес

Сперва спортсмен работает на имя, а после значимых титулов имя начинает работать на него. Русские фигуристки понимают, что зарабатывать деньги на популярности нужно сейчас, пока позволяет ситуация, и идеально справляются с задачей. Загитова в партнерстве с Shiseido представила лимитированную коллекцию косметики – в честь фигуристки названа помада Alina Red.

Медведева открыла онлайн-магазин, где продает собственный мерч. Сайт представлен на русском, английском и японском, доставка работает по всему миру, а цены откровенно не кусаются. В ассортименте – футболки, шапки и худи, а также аксессуары вроде авторучки, чехла для айфона и даже невероятно душевного для миллениалов мешка для школьной сменки. На товарах очень симпатично изображена Женя в мультяшной обработке.

Кажется, продавать мерч планирует и Лиза Туктамышева – перед шоу в Доброграде она позировала в толстовке с изображением своего легендарного кантилевера из номера про стюардессу. Лиза – образцовый пример того, как нужно раскручиваться. Перед стартом постолимпийского сезона она написала в соцсетях, что ищет пиарщика, а тогда о ней помнили как об одной из – бывшей чемпионке, не попавшей на вторую Олимпиаду подряд.

Образ яркой и дерзкой появился позже, когда Туктамышева познакомилась с командой по связям с общественностью. Она скандалила в твиттере с Кафельниковым и Спиридоновым, устраивала конкурсы прогнозов и фан-встречи, но при этом доказывала на льду, что возвращается. С выходом во взрослые ТЩК активность Елизаветы уменьшилась – фигуристка объяснила, что пришла пора серьезно работать, а не пиариться. Но прошлого сезона ей хватило для плацдарма – в марте Лиза устраивает в родном «Юбилейном» шоу «Горячий лед Туктамышевой», на котором заработает неплохие деньги.

Образец того, как срубать деньги с имени, даже не выходя на соревновательный лед – Аделина Сотникова. Она не только катается у Плющенко и в лучших европейских шоу, но успешно ведет бизнес. Аделина открыла в Москве студию красоты «Be Happy», и салон имеет рейтинг выше четырех звезд на лучших оценочных сайтах. По данным Forbes, фигуристка вложила в бизнес около 1,4 миллионов рублей, средняя выручка в начале работы (2016 год) составляла 250-300 тысяч рублей.

Итого

Безусловный лидер по заработкам текущего сезона – Загитова, несмотря на приостановку карьеры. У нее сравнительно меньше призовых по сравнению с ТЩК, но ледовые шоу и выгодные спонсорские контракты мирового уровня позволяют конкурировать по зарплате с действующими фигуристками.

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