Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристок в короткой программе на юниорском чемпионате России в Саранске.

«Если бы иностранные товарищи, которые все время рассказывают про то, что можно делать, а чего нельзя, что надо запретить и как допустимый возраст повысить и четверной не допустить в короткую, как бы они его ни повышали, они точно будут все проигрывать.

Очень хорошо все выступили, уровень у юниорок такой, что катаются они просто как звери! И видно, что все дети стали лучше выступать. Нет детской неуверенности, нет множества беговых шагов, с каждым тактом картина меняется, позиции совершенно разные, перед каждым элементом подчеркнутый сложный заход и выезд. Особенно это заметно у команды Этери. Уровень катания настолько высок, что ни в какой стране мира вы этого не найдете. У них нет таких спортивных школ, которым помогало бы государство. Может возникнуть один какой-то человек, но не в таком количестве, как у нас. Мы можем посылать первый состав, второй, третий, и любой из этих составов будет претендовать на пьедестал юниорского чемпионата мира.

Потом эти девочки взрослеют, начинают долго быть на наших глазах, мы начинаем их любить, а у них начинает проявляться сложная судьба. Как у Жени Медведевой, как у Алины Загитовой. Мы видим, какие у них энергетические затраты, как они бьются. Что им делать? Четверные учить? Можно, но осторожно. Потому что щиколотки такие тонкие, что это все может печально закончиться. Сначала нужно тело подготовить. Но все равно мы хотим ими гордиться. И если будут соревнования по взрослым, то они будут принимать в них участие и тоже выиграют», – цитирует 72-летнюю Тарасову «Р-Спорт».

После короткой программы на Первенстве России лидируют три фигуристки из группы Тутберидзе – Камила Валиева (78.50 балла), Дарья Усачева (73.77) и Софья Акатьева (69.22).

Трое по итогам турнира отберутся на юниорский чемпионат мира. 12-летняя Акатьева пока не проходит на ЮЧМ по возрасту.

Мерч Медведевой, помада Загитовой и шоу Туктамышевой. Как и сколько зарабатывают русские фигуристки

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке