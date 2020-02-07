Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила два новых показательных номера на шоу Art On Ice в Швейцарии.

17-летняя фигуристка выступила под композицию Hallelujah в платье для короткой программы текущего сезона. Она исполнила тройной лутц, затем допустила бабочку на тройном флипе, а со второй попытки исполнения флипа упала.

Второй номер поставлен под песню Glitter & Gold Ребекки Фергюсон. Загитова предстала перед зрителями в платье для короткой программы сезона-2018/19 «Призрак оперы». Прокат получился безошибочными.

В декабре Алина приостановила спортивную карьеру.

Загитова – обладательница всех титулов в фигурном катании.

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