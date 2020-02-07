Двукратный чемпион Италии по фигурному катанию Даниэль Грассль рассказал о планах поработать с российским тренером Этери Тутберидзе.

На прошедшем чемпионате Европы 17-летний фигурист занял четвертое место, пропустив вперед Мориса Квителашвили – ученика Тутберидзе. «Мне очень нравится Россия, и я хотел бы поехать летом на стажировку в группу Этери Тутберидзе. Я спрошу у нее, можно ли мне будет приехать летом на две недели или в мае. Знаю, что это будет очень сложно, но я хочу попробовать новые техники. Мой тренер Лоренцо Магри постарается помочь мне все это организовать», – рассказал Грассль в интервью Газете.ru.

Даниэль брал золото на чемпионате страны в 2019 и 2020 годах.

В Италии фигурист тренировался в лагере Алексея Мишина.

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