В Саранске проходит первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

В женском первенстве золото взяла Камила Валиева. Она лидировала по итогам короткой и произвольной программ по отдельности, за оба проката получив 238,17 балла. В произвольной программе она исполнила два четверных тулупа – как и обладательница серебряной медали Софья Акатьева, у нее 218,44 балла. Дарья Усачева взяла бронзу с результатом 217,30 балла. Все трое тренируются у Тутберидзе.

Среди мужчин лучший результат тоже у ученика Этери – Даниила Самсонова. Он показал второй результат в короткой и произвольной программах, но по сумме вышел на первое место с результатом 261,22 балла. Обладатель серебра – Петр Гуменник, 258,42 балла. Бронза досталась Андрею Мозалеву – он показал лишь 13-й результат в короткой программе, но стал лучшим по результатам произвольной.

Несмотря на серебро внутреннего первенства, Акатьева не поедет на юношеский чемпионат мира в силу возраста – ей всего 12 лет.

Юниорское первенство России завершится 8 февраля.

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