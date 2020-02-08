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Загитова потеряла лидерство в рейтинге лучших фигуристок мира, Медведева – пятая

Загитова потеряла лидерство в рейтинге лучших фигуристок мира, Медведева – пятая
Eurosport

60 мин. назад

На вершине теперь Рика Кихира – лидер сборной Японии.

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил рейтинг лучших фигуристок мира: Алина Загитова потеряла лидерство.

Рейтинг после победы на чемпионате четырех континентов возглавила Рика Кихира. Загитова опустилась на второе место и проигрывает японке шесть баллов. Третья – соотечественница Кихиры Сатоко Мияхара. На пятом месте идет Евгения Медведева, седьмая – Алена Косторная, девятая – Анна Щербакова.

Александра Трусова занимает 11-е место, Софья Самодурова – 13-е, Елизавета Туктамышева – 16-е. С полным списком можно ознакомиться здесь.

  • Рейтинг учитывает результаты фигуристок, показанные на официальных соревнованиях ISU за три последних сезона.
  • Загитова и Медведева не выступят на ЧМ-2020 – Россию представят Щербакова, Косторная и Трусова.

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