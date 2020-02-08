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Трусова сделала крутой элемент в паре с тренером из группы Тутберидзе

Трусова сделала крутой элемент в паре с тренером из группы Тутберидзе
Eurosport

31 мин. назад

Саша Трусова блестяще делает не только четверные прыжки.

Российская фигуристка Александра Трусова выложила видео необычного исполнения кантилевера – своего фирменного непрыжкового элемента.

15-летняя фигуристка сделала кантилевер как элемент парного катания в дуэте с Сергеем Розановым – тренером группы Этери Тутберидзе.

  • Трусова выступит на чемпионате мира в Монреале, также Россию представят Алена Косторная и Анна Щербакова.
  • В сезоне-2019/20 Александра выиграла два этапа Гран-при, а также стала третьей в финале Гран-при, на чемпионатах России и Европы.

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