Трусова сделала крутой элемент в паре с тренером из группы Тутберидзе
Саша Трусова блестяще делает не только четверные прыжки.
Российская фигуристка Александра Трусова выложила видео необычного исполнения кантилевера – своего фирменного непрыжкового элемента.
15-летняя фигуристка сделала кантилевер как элемент парного катания в дуэте с Сергеем Розановым – тренером группы Этери Тутберидзе.
- Трусова выступит на чемпионате мира в Монреале, также Россию представят Алена Косторная и Анна Щербакова.
- В сезоне-2019/20 Александра выиграла два этапа Гран-при, а также стала третьей в финале Гран-при, на чемпионатах России и Европы.
Мерч Медведевой, помада Загитовой и шоу Туктамышевой. Как и сколько зарабатывают русские фигуристки
Комментарии на сайтах Eurosport были отключены 31 января. Все подробности здесь