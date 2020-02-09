Российская фигуристка Елизавета Туктамышева предстала перед подписчиками в нетипичном образе.

23-летняя спортсменка надела очки в черной оправе и строгий черный свитер. «А ты подготовил сегодня домашку?» – подписала фотографию Елизавета, войдя в роль учительницы.

Подписчики оценили внешний вид Туктамышевой. Вот некоторые комментарии:

«Была бы такая училка, на каждом уроке бы на первой парте сидел».

«Елизавета Сергеевна, пожалуйста, не ставьте двойку».

«Самая красивая, самая вульгарная, самая женственная!»

Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и не отобралась на главные старты.

Елизавета – чемпионка мира, Европы и победительница финала Гран-при 2015 года.

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