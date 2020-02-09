«А ты подготовил домашку?» Туктамышева разволновала подписчиков образом строгой учительницы
Подписчики оценили необычный вид Лизы.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева предстала перед подписчиками в нетипичном образе.
23-летняя спортсменка надела очки в черной оправе и строгий черный свитер. «А ты подготовил сегодня домашку?» – подписала фотографию Елизавета, войдя в роль учительницы.
Подписчики оценили внешний вид Туктамышевой. Вот некоторые комментарии:
«Была бы такая училка, на каждом уроке бы на первой парте сидел».
«Елизавета Сергеевна, пожалуйста, не ставьте двойку».
«Самая красивая, самая вульгарная, самая женственная!»
- Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и не отобралась на главные старты.
- Елизавета – чемпионка мира, Европы и победительница финала Гран-при 2015 года.
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